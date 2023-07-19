Три челябинских троллейбуса вернутся на свои маршруты

Три троллейбусных маршрута в Челябинске возвращаются к привычной схеме движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ», с 20 июля возобновляется движение троллейбусов по маршрутам №10, №16, №17.

Напомним, схема движения электротранспорта в областном центре была изменена в связи с модернизацией контактной сети. С 24 июня четыре городских троллейбуса (№10, №16, №17 и №19) скорректировали свои маршруты.

Теперь три из них возвращаются на привычные улицы. Троллейбус №19 направляется по маршруту: Парк Гагарина – ЖБИ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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