16 процентов россиян планируют сократить расходы на продукты

Больше половины жителей России намерены покупать продукты со скидкой или более дешевых марок, чем прежде.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе исследовательского холдинга «Ромир», 16% россиян планируют сократить свои расходы на продукты питания и товары первой необходимости для преодоления экономических трудностей.

Чаще всего экономить заявившие о таких планах собираются, выбирая товары со скидками или по акциям. Такой вариант ответа выбрали 61% респондентов из этой группы (можно было указать несколько вариантов). 53% опрошенных признались, что готовы покупать более доступные по цене марки.

49% экономных респондентов признались, что уже посещают магазины с низкими ценами, чтобы сэкономить. 48% – отказались от некоторых категорий товаров, 40% – замещают эти категории другими.

30% выбирают более дешевые товары собственных торговых марок ритейлеров (СТМ) вместо привычных брендов. При этом по сравнению с маем текущего года эта цифра снизилась на 7 процентных пунктов (интересно, что в последнее время маркетологи отмечают рост доли СТМ в среднем ценовом сегменте и среди товаров категории «премиум»).

39% россиян отметили, что экономить им помогают заранее составленные списки покупок, а 35% стали просто реже ходить по магазинам. При этом 12% респондентов, напротив, используют для экономии стратегию более частых заказов доставки продуктов на дом.

«Россияне готовы использовать различные стратегии экономии, при этом вариативность предложения позволяет им делать выбор без потери в качестве. На этом фоне растут в популярности товары СТМ, предлагающие ценовое разнообразие магазины, а также ритейлеры, часто прибегающие к акциям и скидкам», – комментирует старший директор по работе с клиентами «Ромир» Ксения Пайзанская.

Опрос проводился в июне этого года на базе регулярного исследования Ромир «М-Пульс». В нем по репрезентативной выборке приняли участие 2,8 тысячи человек из всех регионов РФ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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