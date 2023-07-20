20 июля ожидаются следующие события – Челябинск

20.07.2023, четверг
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10:00 Челябинск – Компьютерные курсы «Мир новых возможностей»: занятия для пенсионеров по повышению компьютерной грамотности (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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10:00 Челябинск – Акция «Открой Челябинск!»: кроссворды о Челябинске, краеведческие пазлы, по Челябинску с карандашами (раскраска) (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, краеведческий отдел)
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10:00 Челябинск – Познавательно-развлекательная программа «Путешествие по шахматной доске» к Международному дню шахмат (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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10:30 Челябинск – Громкие чтения «Трус не играет в хоккей» в рамках Недели спорта (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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11:00 Челябинск – Индивидуальные занятия по программе «Персональный консультант» по справочно-правовым системам (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, справочно-информационный отдел)
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11:00 Челябинск – Торжественная церемония передачи эстафеты флага Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года» в Челябинской области и церемония награждения призеров и победителей регионального этапа конкурса. После церемонии состоится круглый стол «Учитель профессии: мастер и/или наставник» (Челябинский промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева, ул. Машиностроителей, 31)
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11:00 Челябинск – Литературный праздник «Приключения маленькой пешки» к Международному дню шахмат (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)
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11:00 Челябинск – Уличная акция «В летний день читать не лень» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)
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12:00 Челябинск – Круглый стол, посвященный состоянию малых водоемов Челябинской области в рамках проекта «Уникальные водоемы России» (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
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13:00 Челябинск – Информационный час «Литература и шахматы» к Международному дню шахмат (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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13:00 Челябинск – Летний читательский лагерь «Читун»: читаем В. Сутеева «Елка» для детей от 7 до 11 лет (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
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14:00 Челябинск – Игра «Брейн-ринг по пожарной безопасности», организованная ГУ МЧС по Челябинской области (Центральная городская детская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс «Оригами» (библиотека №17, ул. Чайковского, 9а)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Шах и мат» к Международному дню шахмат (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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15:00 – 17:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, беседка рядом с поляной сказок)
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15:00 Челябинск – Познавательная программа «Загадки о шахматных фигурах» с просмотром мультфильма «Фиксики-шахматы» к Международному дню шахмат (библиотека №11 им. Я. Гашека, ул.1-ой Пятилетки, 43а)
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15:30 Челябинск – Встреча в клубе «Мастерицы-затейницы» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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16:00 – 18:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а, площадка у паровоза «Красный коммунар»)
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16:30 Челябинск – «Семейный четверг»: Клуб любителей настольных игр (информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ), ул. Энгельса, 107, вход по пандусу)
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17:30 Челябинск – «Семейный четверг»: интеллектуальная игра «Адреналин» (информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ), ул. Энгельса, 107, вход по пандусу)
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18:00 Челябинск – Встреча клуба «Speаk Freely» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, молодежный отдел)
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18:30 Челябинск – «Семейный четверг»: мастер-класс «Реактивное движение» по созданию транспортного средства на реактивном двигателе – шарикомобиля, соревнования шарикомобилей на скорость и дальность движения (информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ), ул. Энгельса, 107, вход по пандусу)
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