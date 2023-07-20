20 июля ожидаются следующие события – Челябинск

18:30 Челябинск – «Семейный четверг»: мастер-класс «Реактивное движение» по созданию транспортного средства на реактивном двигателе – шарикомобиля, соревнования шарикомобилей на скорость и дальность движения (информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ), ул. Энгельса, 107, вход по пандусу)