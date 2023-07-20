Челябинский депутат-строитель просит объявить себя банкротом

Депутат Челябинской городской Думы, фигурирующий в трех уголовных делах, подал иск о собственном банкротстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат муниципального парламента Челябинска и учредитель компании «АльфаСтрой» Олег Иванов, заключенный в СИЗО, направил в суд иск о признании себя банкротом. Информация об этом размещена в базе арбитражных дел.

Напомним, Олега Иванова в конце июня отправили под стражу в рамках расследования уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей. Его супруга, экс-депутат регионального законодательного собрания Татьяна Завгородняя находится под домашним арестом.

Это уже третье уголовное дело, имеющее отношение к челябинскому депутату. В декабре 2022 года Иванову предъявили обвинение в уклонении от налогов на полмиллиарда рублей. Кроме того, в настоящее время готовится к слушанию уголовное дело о преднамеренном банкротстве компании ООО «АльфаСтрой», принадлежащей Иванову. Обвинение по этому делу предъявлено также челябинскому депутату.

Помимо этого, известно о гражданских исках от строительной компании «Гринфлайт», требующей взыскать с Олега Иванова около 150 миллионов рублей.

Напомним, вчера, 19 июля, суд признал банкротом бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

В сентябре прошлого года кредиторы и конкурсный управляющий ПО «Монтажник» Елена Соломка выступили с требованием привлечь экс-губернатора и его сына Александра (признан банкротом) к субсидиарной ответственности в рамках банкротства компании. После этого суд наложил арест на имущество Дубровского-старшего на сумму почти в миллиард рублей.

А в феврале текущего года ПО «Монтажник» подало в суд иск о личном банкротстве самого бывшего губернатора. Сумма исковых требований превышает 37,2 миллиона рублей. Вчера суд иск удовлетворил и объявил о начале реструктуризации долгов экс-чиновника.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»