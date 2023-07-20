Челябинцу, превратившему пьянку в кровавую баню, вынесли приговор

Жителя Челябинска признали виновным в тройном убийстве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 20 июля, областной суд огласил приговор в отношении 64-летнего южноуральца, обвиняемого в убийстве.

Трагедия произошла 27 марта текущего года в квартире дома по улице Энергетиков в Ленинском районе областного центра. Во время застолья пожилой горожанин разругался с тремя своими знакомыми и схватился за нож.

Каждому из своих оппонентов поочередно он нанес множество ножевых ранений в шею. При этом последнюю свою жертву он бил ножом до тех пор, пока орудие не сломалось.

Ранее мужчина уже был судим за совершение убийства, в 2021 году освободился из мест лишения свободы.

Суд приговорил челябинца к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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