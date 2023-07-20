В двух муниципалитетах Челябинской области проведут дистанционное голосование

Систему электронного дистанционного голосования опробуют на Южном Урале на четырех кампаниях по довыборам местных депутатов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, в единый день голосования 10 сентября текущего года планируется использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ) при проведении 4 избирательных кампаний в Магнитогорске и Октябрьском районе.

В Магнитогорске в этот день должны пройти дополнительные выборы на освободившееся место в городском собрании депутатов. В Октябрьском районе «разыграют» по одному мандату в районный парламент, а также в советы депутатов Октябрьского и Кочердыкского сельских поселений.

«Во время выборов, как и прежде, будут использованы все инструменты для голосования, а ДЭГ станет дополнительной альтернативой для тех, кто не сможет присутствовать на избирательном участке очно», – подчеркнули представители избиркома. Отдать свой голос избиратели смогут с любого цифрового устройства, обеспечивающего доступ к сети Интернет.

Отметим, что в этом году система ДЭГ будет впервые применена в Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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