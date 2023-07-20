В Челябинске перед судом предстанет участник банды, похищавшей бизнесменов 10 лет назад

Житель Нижнего Тагила предстанет перед судом за участие в бандитских нападениях, совершенных более 10 лет назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя соседнего региона, обвиняемого в участии в банде, незаконном хранении и перевозке огнестрельного оружия, похищении человека, разбое и вымогательстве.

По версии следствия, в 2011-2012 годах свердловчанин входил в состав вооруженной группы из 8 человек, похищавших предпринимателей в Челябинской и Свердловской областях.

Так, в апреле 2011 года молодчики напали на бизнесмена на дороге от Челябинска к поселку Западный в Сосновском районе. Коммерсанта отвезли в Нижний Тагил и держали в садовом домике, требуя за освобождение 10 миллионов рублей.

В декабре того же года бандиты похитили коммерсанта уже в Нижнем Тагиле, оценив его свободу в 10 миллионов евро. В июне и декабре 2012 года аналогичные нападения были совершены на территории Челябинска и Челябинской области. Тогда с предпринимателей требовали 20 и 15 миллионов рублей.

Во время похищений преступники использовали одежду, схожую с формой спецназа правоохранительных органов и ГИБДД.

В 2014 году семеро членов банды получили различные сроки заключения. Тагильчанин же сумел еще в 2013 году скрыться от следствия. Его объявили в федеральный розыск и впоследствии задержали на территории Свердловской области.

Уголовное дело будет направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»