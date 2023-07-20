Одного из топ-менеджеров ХК «Трактор» задержали с наркотиками

Спортивный директор ХК «Трактор» стал фигурантом дела о наркотиках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», директор по спортивному развитию хоккейного клуба «Трактор» Александр Шинин задержан в рамках расследования дела о незаконном обороте наркотических средств. По предварительным данным, у 39-летнего менеджера челябинских хоккеистов изъяли несколько граммов синтетического наркотика.

Информацию о задержании подтвердили в ХК «Трактор».

Александр Шинин – воспитанник челябинской школы хоккея. Спортивную карьеру начал в 2001 году в «Тракторе» в качестве игрока защиты, но уже в следующем сезоне перешел в череповецкую «Северсталь». Именно с этими двумя клубами и была связана вся его спортивная судьба. В 2019 году Шинин завершил карьеру игрока. Последние четыре сезона он выступал за ХК «Трактор».

После этого экс-хоккеист получил пост в системе хоккейного клуба, став директором по спортивному развитию.

После того, как о задержании Александра Шинина стало известно, в ХК «Трактор» заявили об увольнении менеджера. «Директор по спортивному развитию уволен из клуба. Функционал экс-руководителя, до окончания поиска нового специалиста, на себя временно возьмет генеральный менеджер клуба Алексей Волков», – сообщили в пресс-службе клуба.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»