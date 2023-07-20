В Златоусте сотрудница завода отдала самозваным банкирам почти 4 миллиона рублей

Работница металлургического завода Златоуста перевела на счета мошенников почти 4 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 48-летней женщине вечером позвонил неизвестный, предупредив, что на ее имя пытаются оформить кредит.

Мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка, был настолько убедителен, что разговорившаяся с ним заводчанка, не задумываясь, сообщила ему об имевшейся на счете сумме от продажи дорогого автомобиля. Злоумышленник просил не говорить ни с кем о случившемся и не сообщать работникам банка о звонке, так как в банке работают заинтересованные в преступной схеме лица.

Мнимый специалист банка убедил женщину доехать до отделения и получить через кассу всю сумму наличными, сообщив специалистам кредитного учреждения, что средства нужны для личных целей. Приехав к указанному мошенником банкомату, жительница Златоуста перевела на «безопасную ячейку» все наличные средства. Заводчанка сделала 24 перевода по 100 тысяч рублей. За каждый перевод она получала чеки, в которых указаны номера банковских карт.

Затем аферист сказал женщине, что необходимо оформить кредит и перечислить на «безопасный счет». Горожанка оформила кредит на 1 миллион 382 тысячи рублей и продолжила выполнять инструкции незнакомца. Убедившись в том, что сделка состоялась, «доброжелатель» сообщил заводчанке, что средства на «безопасном счете», после чего связь прервалась.

После этого женщина решилась сообщить об успешном спасении кредитных средств и личных сбережений, позвонив дочери. Услышав историю матери, дочь совсем не обрадовалась, а с уверенностью сказала, что ее обманули.

По данному факту в ОМВД России по Златоустовскому городскому округу возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»