Челябинский областной суд отправил на новое рассмотрение дело экс-депутата, осужденного за интимную связь со школьницами

Челябинский областной суд вернул на новое рассмотрение уголовное дело бывшего депутата, осужденного за интимную связь со школьницами. На этот раз речь идет о хищении чужого имущества.

Как уже сообщал «Новый День», в 2021 году Чесменский районный суд признал экс-депутата райсовета, предпринимателя Гургена Мурадяна виновным в насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях, приговорив его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По данным следствия, у бизнесмена была интимная связь с девочками 13-15 лет. Потерпевшими признали трех школьниц. Всего в деле фигурировало семь преступных эпизодов.

Защита обжаловала вердикт, и в том же году суд снизил Мурадяну срок с 17 до 7 лет.

В январе текущего году экс-депутата дополнительно признали виновным в незаконном хранении боеприпасов, но оправдали по делу о хищении имущества крупной лизинговой компании, поставлявшей грузовые и легковые машины, спецтехнику и оборудование (речь шла о мошенничестве в крупном размере). Прокуратура этот приговор обжаловала.

В итоге Челябинский городской суд направил дело о мошенничестве на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе.

Челябинск, Павел Зварзин

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