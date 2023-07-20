В Миассе «Лада» сбила на «зебре» женщину с коляской

В Миассе выясняют подробности ДТП, в котором пострадали женщина и грудной ребенок.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла сегодня, 20 июля, на улице 8 Марта, в городе Миассе.
По предварительным данным, около 10:30 74-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Калина», сбил женщину с коляской, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате наезда машины коляска опрокинулась, и находившаяся в ней девочка нескольких месяцев от роду упала на дорогу, ударившись головой. Младенца в сопровождении матери госпитализировали.
Проводится проверка.
Челябинск, Виктор Елисеев
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