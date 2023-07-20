В центре Челябинска закроют движение троллейбусов через оживленный перекресток

Челябинские троллейбусы №10, №12, №17, №19 временно изменят свои маршруты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 19 часов 21 июля до 5 утра 29 июля закрывается движение троллейбусов через перекресток Свердловского проспекта и проспекта Ленина.

Ограничения связаны с продолжающейся модернизацией контактной сети.

На время их действия троллейбусы будут направлены по следующим схемам:

№10: Солнечный берег – Свободы – Тимирязева – пл. Революции – Солнечный берег;

№12: Молдавская – Комсомольский проспект – ДК «Строителей»;

№17: Молдавская – Молодогвардейцев – Братьев Кашириных – Труда – Энгельса – Парк Гагарина;

№19: Первоозерный – Свободы – Тимирязева – пл. Революции – Первоозерный.

Для того, чтобы добраться до оказавшихся недоступными для троллейбусов остановок, челябинцам предлагают воспользоваться автобусами №№ 2, 4, 15, 51, 64, 483, КМ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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