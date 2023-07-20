В районе Алого поля в Челябинске ограничат движение автотранспорта

Движение на проспекте Ленина в центре Челябинска частично ограничат.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на колодцах с 18 часов 21 июля до 6 часов 24 июля будет частично ограничено движение транспорта по проспекту Ленина в районе дома №67.

Движение будет закрыто по второй и третьей полосам по направлению к Свердловскому проспекту.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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