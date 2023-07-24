В Челябинске начинается пятый этап гидравлических испытаний

В Челябинске начинается новый эта гидравлических испытаний в рамках подготовки к отопительному сезону.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 25 июля по 8 августа от горячего водоснабжения будут отключены 927 многоквартирных домов, 54 дошкольных, 44 учебных и 39 лечебных учреждений в Калининском, Ленинском, Советском, Тракторозаводском и Центральном районах.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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