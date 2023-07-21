21 июля ожидаются следующие события – Челябинск

09:00 Челябинск – Торжественная встреча ковчега с мощами блаженной Матроны Московской. Святыня будет пребывать в храме с 21 июля по 2 августа, прикоснуться к ней смогут все желающие (Свято-Симеоновский кафедральный собор, ул. Кыштымская, 32)