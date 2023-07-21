21 июля ожидаются следующие события – Челябинск

21.07.2023, пятница
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09:00 Челябинск – Торжественная встреча ковчега с мощами блаженной Матроны Московской. Святыня будет пребывать в храме с 21 июля по 2 августа, прикоснуться к ней смогут все желающие (Свято-Симеоновский кафедральный собор, ул. Кыштымская, 32)
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10:00 Челябинск – Компьютерные курсы «Мир новых возможностей»: занятия для пенсионеров по повышению компьютерной грамотности (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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10:00 Челябинск – Бесплатные занятия по скейтбордингу (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
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10:30 Челябинск – Познавательно-игровой час «Кто в море-океане живет?» (детская библиотека №15, ул. Ш. Руставели, 3)
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11:00 Челябинск – Онлайн пресс-конференция, посвященная информатизации южноуральской медицины (пресс-центр ИД «Гранада Пресс»)
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12:00 – 16:00 Челябинск – Познавательно-игровая программа «Почитаем, поиграем, отдохнем» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)
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13:00 – 17:00 Челябинск – Летняя книжная терраса (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, ротонда у Дома «Аквариум»)
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14:00 Челябинск – Устный журнал «О враче, педагоге, писателе Януше Корчаке» (детская библиотека №10 им. Л.А. Преображенской, Комсомольский пр., 41)
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14:30 Челябинск – Громкое чтение «Лесными тропами»: знакомство с творчеством русского писателя-натуралиста Г,А. Скребицкого (детская библиотека №17 им. В.Н. Гусарова, ул. Российская, 24)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного клуба «Эндшпиль» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного Клуба Четырех коней (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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16:00 – 18:00 Челябинск – Выступление ансамбля духовной и светской музыки «Октоих» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75, главная сцена)
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17:00 Челябинск – Литературная встреча «Границы страниц»: обсуждаем книгу К. Стокетта «Прислуга» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
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19:00 Челябинск – Мастер-класс по танго (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)
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21:00 Челябинск – Внеконкурсная программа 10-го Фестиваля уличного кино (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, площадка у фонтана)
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21:30 Челябинск – КиноНабережная: демонстрация комедии Андрея Кончаловского «Курочка-Ряба» с Инной Чуриковой в главной роли (Сквер искусств, набережная реки Миасс)
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