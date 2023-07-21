В одном из парков Челябинска угнетенные деревья вырубят для расчистки места под аттракционы

Челябинские чиновники анонсировали вырубку деревьев в парке «Металлург».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления культуры Челябинска, в парке «Металлург» имени Тищенко, расположенном в Металлургическом районе областного центра, с 24 июля начнутся работы по сносу аварийных, угнетенных и погибших деревьев.

«Все работы ведутся на основании актов обследования и разрешений, выданных управлением экологии и природопользования администрации города Челябинска», – заверили чиновники.

Санитарной рубкой руководство парка решило воспользоваться, среди прочего, и для освобождения площади: на месте сноса угнетенных и аварийных деревьев будет обустроена площадка для установки аттракционов.

В управлении культуры уточнили, что в рамках проекта предусмотрена и компенсационная высадка деревьев: ясеня, сосны, липы и рябины.

Челябинск, Виктор Елисеев

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