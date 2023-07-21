Челябинцы пожаловались в прокуратуру на недоступность переходов на площади Революции для инвалидов

Общественники требуют сделать доступными для маломобильных челябинцев подземные переходы в центре города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, о проблеме общественникам рассказала жительница Челябинска.

По словам горожанки, спуститься в подземный переход на площади Революции остается настоящим испытанием для инвалидов-колясочников.

Казалось бы, проблему должны были решить установленные у переходов электрические пандусы. Однако в рабочем состоянии поддерживается лишь один из них. Только без помощи посторонних на него не заехать.

«Второй сломан и обмотан сигнальной лентой, – рассказывают челябинцы. – Администрация города ссылается на отсутствие деталей для ремонта и предложила альтернативный способ – ступенькоход, но и он не работает. Оператор предложил обойти и спуститься там, где есть обычный пандус».

Однако металлический пандус сделан не по ГОСТу, а в некоторых местах и вовсе отсутствует.

Общественники потребовали, чтобы мэрия незамедлительно решила вопрос о доступной среде в подземном переходе. Кроме того, они обратились в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку сложившейся ситуации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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