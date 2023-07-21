В Челябинской области пенсионерка отдала лже-брокеру 1,8 миллиона рублей

Пенсионерка из Кыштыма лишилась более 1,8 миллиона рублей, решив заработать на инвестициях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 70-летняя жительница Кыштыма стала жертвой интернет-мошенников.

В Сети она нашла информацию об удаленном заработке и оставила свой номер телефона для обратной связи. Через некоторое время ей позвонили в одном из мессенджеров. Звонивший представился сотрудником брокерской компании и объяснял женщине, как необходимо инвестировать с помощью их платформы, чтобы больше заработать. Пенсионерка поверила мужчине и в тот же день перевела 20 тысяч рублей на виртуальный счет, который был якобы привязан к сайту компании.

На следующий день ей на карту поступили деньги, будто бы заработанные с помощью вложенных ею накануне средств. Убедившись, что предложенный способ заработка приносит почти мгновенный результат, женщина уже ни в чем не отказывала «брокеру». Она провела 27 операций, переведя неизвестным более 1,8 миллиона рублей. Когда закончились собственные средства, пенсионерка начала брать кредиты и занимать деньги у знакомых. Обман вскрылся, когда женщина попросила деньги у сына. Тот понял, что его мать обманывают и посоветовал обратиться в полицию.

По данному факту возбужденно уголовное дело.

Полицейские в очередной раз призывают южноуральцев к бдительности. «Будьте внимательны при общении и совершении различных сделок в сети Интернет. Если вы сомневаетесь, лучше сделку отменить или обратиться за консультацией к специалисту. Не доверяйте так называемым аналитикам, брокерам, которые консультируют вас по телефону, – подчеркивают стражи порядка. – Никогда не оформляйте кредиты по принуждению незнакомцев и не переводите денежные средства на сторонние счета. Помните, что сохранность ваших сбережений, зависит в том числе, и от принятых вами решений».

Челябинск, Виктор Елисеев

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