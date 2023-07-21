Южноуралец за месяц лишился двух машин из-за выпивки

Житель Верхнего Уфалея лишился двух автомобилей за управление ими в состоянии опьянения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Верхнеуфалейский городской суд признал местного жителя виновным в двух эпизодах управления транспортным средством в состоянии опьянения после привлечения его к административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Оба преступления были совершены осенью 2022 года. 9 октября он сел пьяным за руль автомобиля ВАЗ 21099. В этом убедились сотрудники ГИБДД, отстранив любителя выпить от управления и отправив машину на специализированную стоянку. Причем ранее уфалейца уже привлекали к административному наказанию за пьяное вождение.

Ровно через месяц, 9 ноября 2022 года, мужчину вновь поймали пьяным – уже за рулем другого его автомобиля, ВАЗ 21110.

С учетом рецидива южноуральца приговорили к 1 году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также лишили права управления транспортными средствами на 3 года.

Два автомобиля, принадлежавшие любителю Бахуса, конфискованы в доход государства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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