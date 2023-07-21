В челябинском микрорайоне расстреляли припаркованные авто

Полиция Челябинска выясняет обстоятельства ночного обстрела припаркованных во дворе многоэтажки автомобилей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на пятницу, 21 июля, в одном из дворов микрорайона Чурилово. Об этом горожане рассказали в социальных сетях.

«Мне обстреляли машину. Скорее всего, из пневмата, были слышны хлопки и виден лазерный прицел, – рассказала владелица одной из пострадавших машин. – Стреляли не только по моей машине, но моей досталось сильнее всех. Стреляли с балкона из дома на Зальцмана, 10. У меня разбито стекло, порвано сиденье и поврежден капот».

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области заявили, что сообщение о происшествии поступило в отдел полиции «Тракторозаводский».

«Проводится комплекс мероприятий по установлению обстоятельств повреждения автомобиля из-за возможной стрельбы из пневматического оружия в одном из дворов Чурилово, – рассказали в силовом ведомстве. – Участковыми уполномоченными полиции осуществляются поквартирные обходы, работа на прилегающей территории с целью установления возможных свидетелей и очевидцев произошедшего. Оперуполномоченными проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание лица, совершившего данное противоправное деяние».

Ситуация взята на контроль начальником городского управления МВД.

Челябинск, Виктор Елисеев

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