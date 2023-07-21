Процесс над челябинцами, задушившими 19-летнюю дочь, подошел к финишу

Гособвинитель потребовал приговорить к длительным срокам супругов-челябинцев, расправившихся со своей дочерью.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 21 июля, в Челябинском областном суде состоялись прения по уголовному делу в отношении 39-летнего мужчины и 46-летней женщины, обвиняемых в убийстве, совершенном группой лиц.

Напомним, трагедия произошла 31 июля прошлого года в частном доме по улице Прессовщиков в Ленинском районе Челябинска. По версии следствия, челябинец, у которого не складывались отношения с 19-летней дочерью сожительницы, задушил девушку. Пока он расправлялся со своей жертвой, ее мать держала дочь за руки, чтобы та не могла сопротивляться.

После того, как все было кончено, тело молодой челябинки выбросили в мусорный контейнер. Нашли труп во время разгрузки автомобиля с твердыми коммунальными отходами на мусоросортировочной станции.

В январе этого года уголовное дело направили для рассмотрения по существу в Челябинский областной суд. Сегодня, 21 июля, в ходе прений представитель прокуратуры потребовала приговорить отчима убитой девушки к 20 годам колонии строгого режима. Мать погибшей челябинки просят отправить в колонию общего режима на 12 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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