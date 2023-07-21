российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 21 июля 2023, 16:01 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью

На российско-казахстанской границе в Челябинской области образовался автомобильный затор

На российско-казахстанской границе со стороны Челябинской области образовался автомобильный затор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления дорог «Южный Урал»,

пробка на выезд из России через пункт пропуска Бугристое не связана с дорожными работами.

В пограничном управлении ФСБ России по региону, затор объяснили сезонным увеличением объема перевозок – как грузовых, так и пассажирских.

И напомнили: кроме Бугристого госграницу можно пересечь в пунктах пропуска Мариинский (Брединский район) и Николаевка (Варненский район).

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Общество, Россия, Транспорт, Туризм,