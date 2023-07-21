На российско-казахстанской границе в Челябинской области образовался автомобильный затор

На российско-казахстанской границе со стороны Челябинской области образовался автомобильный затор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления дорог «Южный Урал»,

пробка на выезд из России через пункт пропуска Бугристое не связана с дорожными работами.

В пограничном управлении ФСБ России по региону, затор объяснили сезонным увеличением объема перевозок – как грузовых, так и пассажирских.

И напомнили: кроме Бугристого госграницу можно пересечь в пунктах пропуска Мариинский (Брединский район) и Николаевка (Варненский район).

Челябинск, Павел Зварзин

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