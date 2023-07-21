Челябинск стал лидером по росту цен на драгоценности

Жители Челябинской области оказались самыми щедрыми среди уральцев в вопросах покупки женских ювелирных украшений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно исследованию, проведенному аналитиками бренда Sokolov и российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter по итогам первых 6 месяцев текущего года средний чек на украшения в Тюмени составлял 7,5 тысяч рублей – это 13,7% от средней официально озвученной зарплаты, в Екатеринбурге – соответственно 7 тысяч 630 рублей и 13,9%, в Челябинске – 7 тысяч 956 рублей и 15,9%.

При этом в июле Челябинске стал в России лидером по росту цен на украшения с драгоценными камнями средний чек в июле по сравнению с июнем вырос на 42,9% и достиг 9,5 тысяч рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

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