Пятерым екатеринбуржцам, устроившим нарколабораторию в Челябинской области, вынесли приговор

Жители Свердловской области, успевшие произвести больше 12 килограммов наркотиков и прекурсоров, получили сроки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд признал пятерых жителей Екатеринбурга виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков, незаконном производстве и хранении прекурсоров наркотических средств, а также приобретении и хранении без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества.

Суд установил, что екатеринбуржцы вместе с неустановленными соучастниками организовали на территории Каслинского района химическую лабораторию по серийному производству наркотиков. Здесь с октября по ноябрь 2021 года они успели произвести прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ, а также мефедрон общей массой более 12,6 килограмма.

Кроме того, наркодельцы активно занимались распространением наркотиков: с марта по декабрь 2021 года они раскидали по тайникам в Свердловской области около 1 килограмма запрещенных веществ.

Не чурались свердловчане и употребления. Во всяком случае, во время обысков у двоих из них изъяли кусты конопли и амфетамин, которые те не планировали продавать.

В отношении неустановленных соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство.

Суд приговорил екатеринбуржцев к различным срокам лишения свободы (от 7 до 22 лет), а также штрафам в размере от 400 до 800 тысяч рублей. Отбывать наказания они будут в исправительных колониях строгого и особого режимов.

Кроме того, конфискованы 3 автомобиля и деньги, принадлежащие наркодельцам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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