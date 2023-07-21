В Металлургическом районе Челябинска возобновят движение трамваев

Возобновляется движение трамваев по Шоссе Металлургов в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с понедельника, 24 июля, восстанавливается движение трамваев №№ 3, 10, 14, 18, 19, 20.

В схему движения трамваев 10 и 20 внесены изменения:

№10: Першино – ЧМК – ЦХП (без заезда на Коксохим);

№20: ЧМК – Теплотехнический институт – Кирова – Карла Маркса – Трамвайное депо №1 (до открытия движения на Областную больницу).

Автобусный маршрут КМ2 «Черкасская – ЦХП», введенный на время ремонта трамвайных путей, отменяется. 23 июля автобус КМ2 работает последний день.

Челябинск, Виктор Елисеев

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