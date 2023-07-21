Жители южноуральского поселка пожаловались на жуткий запах, провоцирующий приступы астмы

Южноуральцы обвинили в окружившем их неприятном запахе местный завод.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неприятный запах вот уже несколько лет окутывает поселок Рощино-1. Об этом его жители рассказали в социальных сетях.

По словам южноуральцев, отвратительный аромат провоцирует у местных жителей развитие аллергии и приступы астмы. Винят во всем мясокостный завод, построенный неподалеку почти полтора десятка лет назад. При создании производства не учли розу ветров, считают рощинцы.

Помнят южноуральцы и то, что в 2018 году во время проверки предприятие уличили в нарушениях требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части контроля атмосферного воздуха. Надзорные органы обязали компанию устранить нарушения. Но жители окрестных поселков изменений так и не почувствовали.

По словам жителей Южноуральска, вечерами отвратительный «аромат» может доходить даже до города. Впрочем, в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области заявляют, что обращения по данным фактам к ним не поступали.

Что касается мясокостного завода, ведомство ежемесячно проводит замеры атмосферного воздуха с учетом направления ветра на границе влияния предприятия на содержание вредных веществ – диоксида азота, оксида углерода, взвешенных веществ, сероводорода, формальдегида. «По результатам лабораторных исследований от июня 2023 года содержание вредных веществ в атмосферном воздухе в зоне влияния компании не превышало предельно допустимых концентраций», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Челябинск, Виктор Елисеев

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