В Челябинске обнаружено несоответствие питьевой воды санитарным нормам

В Челябинске выявлено несоответствие питьевой воды санитарным нормам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» ежемесячно, в рамках социально-гигиенического мониторинга, проводит исследования качества воды холодного водоснабжения в 31 мониторинговой точке из распределительной сети всех внутригородских районов Челябинска.

В первом полугодии 2023 года 10,6% проб не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, 1,8% – по микробиологическим.

По горячему водоснабжению в 22% случаев обнаружено превышение нормативов по санитарно-химическим показателям, в 3% – по микробиологическим.

Челябинск, Павел Зварзин

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