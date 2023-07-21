Застройка площадей в районе Тургояка грозит Миассу водным кризисом

Жители Миасса потребовали, чтобы власти вернулись к проекту создания резервного источника водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горячая дискуссия развернулась в ходе общественных обсуждений проекта увеличения этажности запланированной к строительству гостиницы на берегу озера Тургояк.

С инициативой пересмотреть параметры строительства выступили структуры бизнесмена Олега Сиротина. Новый проект предлагал увеличить количество этажей здания с 5 до 14 этажей, а также сократить долю зеленых насаждений на участке в 3 тысячи квадратных метров с 52% до 25%.

Участники слушаний выступили категорически против изменений. Горожане напомнили о близости объекта к водоохранной зоне, отсутствии стоянки и загруженности автодороги. Уже сейчас это представляет серьезную проблему. В итоге проект рекомендовали отклонить. Интересно, что сам Олег Сиротин уже заявил: его компания готова скорректировать проект строительства гостиницы и снизить этажность.

Впрочем, обсуждение быстро вышло за рамки конкретного вопроса. Значительно больше активисты оказались обеспокоены уже развернувшимся строительством вблизи курорта «Солнечная долина», а также планами по возведению жилых домов холдингом «Голос Девелопмент».

Так, по словам одного из участников обсуждений, к югу от горнолыжной трассы уже сейчас функционирует ряд объектов. И не исключено, что стоки от их деятельности непосредственно воздействуют на качество воды из Атлянского месторождения подземных вод, обеспечивающего 30% водоснабжения Миасса. «Миассводоканал» говорит, что очистка уже на грани допустимого. Власти не думают о будущем, когда разрешают застройку, – возмутился общественник Сергей Кошелев. – У нас должен быть резервный источник водоснабжения. На последнем заседании экологического совета я предлагал главе строить новый водовод с Киалимского водохранилища – это около 40 километров. В советские годы такой вариант рассматривался, начали даже строить насосную станцию, но работы остановили».

Признают проблему и в мэрии Миасса: по последним замерам, в части проб воды зафиксированы превышения норм по микроорганизмам.

Не готова инфраструктура города и к строительству нового микрорайона, подготовку к которому ведет группа компаний «Голос Девеломпент». Пока речь о предложении возвести 20 четырехэтажных многоквартирных домов на 1,5 тысячи жителей. Но уже сейчас ясно, что действующие очистные сооружения такую серьезную нагрузку не выдержат.

Между тем, по словам Олега Сиротина и его представителей, бизнес-сообщество готово участвовать в решении не только коммунальных, но и экологических проблем. Так, коммерсанты не прочь присоединиться к плану из 11 шагов по спасению озера Тургояк. «Одним из первых шагов является восстановление реки Исток, которая впадает в реку Миасс, – рассказал заслуженный эколог РФ Александр Лагунов. – Именно по ней в многоводные годы сбрасывался самый загрязненный слой. Если мы восстановим реку, это стабилизирует уровень колебаний воды и позволит сохранить ширину пляжной полосы. По предварительной оценке, только меры по восстановлению реки Исток позволят улучшить качество воды в озере на 20%».

Разработку проекта восстановления готовы профинансировать местные предприниматели. Однако непосредственно на его реализацию деньги необходимо будет получать из федерального бюджета, в рамках программы «Чистая вода» или проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма».

Челябинск, Виктор Елисеев

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