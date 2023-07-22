22 – 24 июля ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Летние встречи «Из семейного сундучка»: творческие диалоги и обмен опытом в клубах «Берегиня» и «Уральский сарафан» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел социально-гуманитарной литературы)