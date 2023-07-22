22 – 24 июля ожидаются следующие события – Челябинск

22.07.2023, суббота
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11:00 – 16:00 Челябинск – «Пикник для СВОих» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс по аквагриму (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, площадка у фонтана)
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12:00 Челябинск – Мастер-класс по танцевальному фитнесу (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)
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13:00 Челябинск – Фестиваль ГТО: сдача нормативов ГТО по прыжкам в длину, отжиманиям, гибкости, прессу, мастер-классы, аквагрим, аттракционы (ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, 136, второй этаж, фуд-корт)
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15:00 Челябинск – Творческая встреча с художником, автором выставки «Столкновение реальностей» Эдуардом Фадюшиным (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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16:00 – 18:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)
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19:00 Челябинск – КиноЛето: демонстрация фильма Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58а)
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19:00 Челябинск – Мастер-класс по бачате (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)
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22:00 Челябинск – Летний кинотеатр: демонстрация фильма Юрия Озерова «Огненная дуга» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)
23.07.2023, воскресенье
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11:00 Челябинск – Летние встречи «Из семейного сундучка»: творческие диалоги и обмен опытом в клубах «Берегиня» и «Уральский сарафан» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел социально-гуманитарной литературы)
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12:00 Челябинск – Лекция учителя биологии лицея №11 Ольги Сазоновой «Красота – страшная сила» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, молодежный отдел)
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12:00 Челябинск – Урок «Играем в нарды» для молодежи от Светланы Чакрыгиной (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел научно-популярной литературы)
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13:00 – 17:00 Челябинск – Летняя книжная терраса (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, площадка рядом с летним театром)
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13:00 Челябинск – Встреча в клубе вязания «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел научно-популярной литературы)
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14:00 Челябинск – День русской народной сказки: сказочная викторина «Читаем и играем сказки» (сквер у ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)
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15:00 Челябинск – «Воскресные встречи в летний день»: репетиции, творческие диалоги в клубе «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, отдел социально-гуманитарной литературы)
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16:00 – 18:00 Челябинск – Танцевальный вечер для горожан старшего поколения (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс по историческим танцам (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)
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16:00 Челябинск – Демонстрация фильма-сказки Елены Бронниковой «Цветок света» от киноцентра имени С.А. Герасимова (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69 / ул. Свободы, 60, молодежный отдел)
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19:00 Челябинск – Мастер-класс по сальсе и бачате (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)
24.07.2023, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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