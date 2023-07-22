На погранпереходе «Бугристое» на месяц ограничат движение машин

На пограничном пункте «Бугристое» ограничат движение автотранспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области со ссылкой на погранслужбу Комитета нацбезопасности Казахстана, ограничение движения через автомобильный пункт пропуска «Бугристое» на российско-казахстанской границе будет действовать с 27 июля по 25 августа.

В это время будет проходить ремонт дорожного полотна. «В этой связи, возможно затруднение движения транспортных средств и, как следствие, увеличение времени ожидания контрольных процедур», – предупреждают пограничники соседней республики.

Для въезда в Костанайскую область можно воспользоваться альтернативными пунктами пропуска: «Воскресенское», «Звериноголовское», «Мариинский», «Николаевка» и «Комсомольский».

Челябинск, Виктор Елисеев

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