На Южном Урале лесовоз и УАЗ врезались в группу велоспортсменов. Шестеро пострадали

В Челябинской области шесть человек пострадали в ДТП с участием трех автомобилей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла сегодня, 22 июля, в 11:40 на 16 километре автодороги «Кыштым – Большие Егусты».

56-летний водитель, управляя автомобилем УРАЛ 4320 с прицепом, груженым стволами деревьев, по предварительным данным не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим перед ним УАЗом. После столкновения машины выехали на правую по ходу движения обочину, где врезались в стоящий автомобиль «Тойота». «Японка» от удара отлетела вперед и влетела в группу велоспортсменов, стоявших перед машиной. После этого все три автомобиля съехали в кювет.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Челябинской области, на место аварии прибыли 3 фельдшерские бригады скорой медицинской помощи из Кыштыма. В результате ДТП пострадали 6 человек, в том числе трое детей. 3 человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести в городскую больницу Кыштыма, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. 1 пострадавший ребенок был эвакуирован на вертолете Медицины катастроф в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.

Известно, что пострадавшие спортсмены возвращались с тренером с соревнований по маунтинбайку в Свердловскую область.

Челябинск, Виктор Елисеев

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