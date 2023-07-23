В Челябинской области возбудили уголовное дело после аварии с велогонщиками

По факту ДТП с шестью пострадавшими возбуждено уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, квалифицируемого как предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, авария произошла в первой половине дня 22 июля на 16 километре автодороги Кыштым – Большие Егусты. Лесовоз УРАЛ 4320 с прицепом, груженым стволами деревьев, по предварительным данным не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим перед ним УАЗом. После столкновения машины выехали на правую по ходу движения обочину, где врезались в стоящий автомобиль «Тойота». «Японка» от удара отлетела вперед и влетела в группу велоспортсменов, стоявших недалеко от машины. После этого все три автомобиля съехали в кювет.

В результате ДТП пострадали 6 человек, в том числе трое детей. 3 человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести в городскую больницу Кыштыма, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. 1 пострадавший ребенок был эвакуирован на вертолете центра медицины катастроф в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.

Известно, что команда приехала для участия в соревнованиях по маунтинбайку из Свердловской области.

По словам тренера спортсменов, авария произошла на месте старта велогонки. «Находились наши спортсмены на месте старта, – цитирует свердловчанина «Южноуральская панорама». – Как раз машину разгрузили, начали разминаться, к гонке готовиться».

Челябинск, Виктор Елисеев

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