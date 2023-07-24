В трех районах Челябинска провалили работу по диспансеризации взрослого населения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Калининском, Металлургическом и Тракторозаводском районах диспансеризацию прошли от 23% до 29%. В последнем районе отмечается особо сложная ситуация.

В мэрии отмечают, что сейчас наиболее подходящее время для проведения медосмотров. Так как в поликлиниках мало народу. Принято решение увеличить интенсивность информационных обзвонов населения, а с сотрудниками муниципальных учреждений работать через руководство организаций.

Напомним, законодательство позволяет взять дополнительный выходной для прохождения диспансеризации, правда, далеко не все работодатели его предоставляют.

Челябинск, Софья Артемьева

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