Бывшего главу Ашинского района отправили в колонию строго режима

Бывшего главу Ашинского района Виктора Чистякова признали виновным в получении взятки в крупном размере.

Как уже сообщал «Новый День», Виктор Чистяков возглавлял района с 2010-го по 2015 год, покинув этот пост, он остался в администрации в должности заместителя главы. В феврале 2022 года его задержали по подозрению в получении взятки: сотрудники Контрольно-счетной палаты Челябинской области в ходе проверки установили, что в 2018 году чиновник помог коммерческой организации в приеме и оплате работ по строительству очистных сооружений, произведенных с нарушением строительных норм и требований. За это он получил от директора компании 800 тысяч рублей.

Городской суд Аши признал его виновным по статье по статье 290 УК РФ и приговорил к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, а также к штрафу в размере 2,4 млн рублей.

Аша, Ольга Арсентьева

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