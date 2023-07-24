В одном из дворов Челябинска повредили два десятка автомобилей

В Челябинске за ночь повредили сразу же около двух десятков автомобилей.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в выходные в Центральном районе.
В отдел полиции обратились жители одного из домов по улице Сони Кривой. Оказалось, кто-то порезал колеса у 18 автомобилей.
Преступник уже задержан: им оказался 29-летний обитатель соседнего дома. В ту ночь он был пьян. Причины нападения на авто мужчина объяснить не смог.
В отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Челябинск, Павел Зварзин
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube