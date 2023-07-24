В одном из дворов Челябинска повредили два десятка автомобилей

В Челябинске за ночь повредили сразу же около двух десятков автомобилей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в выходные в Центральном районе.

В отдел полиции обратились жители одного из домов по улице Сони Кривой. Оказалось, кто-то порезал колеса у 18 автомобилей.

Преступник уже задержан: им оказался 29-летний обитатель соседнего дома. В ту ночь он был пьян. Причины нападения на авто мужчина объяснить не смог.

В отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Челябинск, Павел Зварзин

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