В одну из исправительных колоний Челябинской области нагрянули силовики

В исправительную колонию №15 Копейска нагрянули силовики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проверку проводят сотрудники УФСБ по Челябинской области и регионального управления Следственного комитета России. Одна из возможных причин – подозрение в пытках заключенных.

Инициировано уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Кроме того, проводится проверка по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Челябинск, Павел Зварзин

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