Челябинская область не может похвастаться качеством строящегося жилья: по этому показателю регион значительно отстает от среднероссийского уровня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследование проводили аналитики Единого ресурса застройщиков. ЖК оценивались по 133 потребительским параметрам, объединенным в 17 групп. В их числе транспортная доступность, парковка, социальная инфраструктура, объекты спорта, дворовое пространство, безопасность, массовый отдых, вредные воздействия и неблагоприятное соседство, архитектура и фасады, входные группы и подъезды, лифты, инженерные системы, среда для маломобильных граждан, энергоэффективность, потребительские особенности дома и квартир, клиентский сервис, параметры застройки.

Исследование ЖК проводится дистанционно на основании информации, размещенной в проектных декларациях, на сайтах жилых комплексов, Яндекс.картах, публикациях в СМИ и социальных сетях и иных публичных источниках.

По данным на 1 июля по потребительским качествам новостроек 1 место заняла Москва: средняя оценка ЕРЗ.РФ столичных ЖК составляет 34,35 балла, увеличившись за квартал на 0,57 пункта. На втором месте Астраханская область – 34,29 балла. На третьем – Свердловская область с показателем 33,65 (в первом квартале текущего года область занимала 2 место). Из регионов УрФО в двадцатку лучших, помимо Свердловской, вошла Тюменская область – с показателем 32,17 она заняла 5 место.

Средний показатель по России – 26,07 балла. Из регионов, вошедших в ТОП-20 по итогам 2 квартала, 18 этот уровень превысили. Еще два – Ульяновская и Нижегородская области набрали соответственно 26,05 и 25,96 балла.

Челябинская область продемонстрировала более низкое качество жилья и в рейтинг не вошла.

Челябинск, Павел Зварзин

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