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NewDayNews.ru

Вторник, 25 июля 2023, 10:27 мск

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На Урале из отдела полиции исчез килограмм наркотиков

Из камеры вещественных доказательств полиции Магнитогорска исчез килограмм наркотиков.

Запрещенные вещества «проходили» по уголовным делам 2009-2014 годов. Пропажу обнаружили во время инвентаризации уголовных дел прошлых периодов и вещественных доказательств: комиссия ГУ МВД России по Челябинской области выявила факты несоответствия учета, а также отсутствие документации по уничтожению вещдоков.
В ситуации разбираются сотрудниками подразделения собственной безопасности регионального ГУ МВД.

В полицейском главке сообщили: до сих пор тотальные проверки документации по уголовным и административным материалам прошлых лет и вещественным доказательствам не проводились, теперь их организуют во всех отделениях полиции Челябинской области.

Напомним, в 2018 году со склада полиции Челябинска исчез почти миллион бутылок контрафактного алкоголя.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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