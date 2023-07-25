В Челябинске устроили разборки со стрельбой

В одном из дворов Челябинска устроили драку со стрельбой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером на улице Цимлянской в Ленинском районе.

Группа молодых людей сначала поспорила, затем словесная перепалка переросла в драку, а потом началась стрельба. Обитатели соседних домов вызвали полицию. Несколько человек задержали.

Как оказалось, стреляли из сигнального пистолета. Другие подробности пока не сообщаются.

Челябинск, Павел Зварзин

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