Три четверти россиян, делающих ремонт в квартире, становятся участниками конфликтов

65% россиян, делавших ремонты в своих квартирах, становились участниками конфликтов. Исследование провели специалисты гипермаркета «ВсеИнструменты. Ру».

Оказалось, что в 52% случаях конфликты разгораются между супругами. В каждом третьем случае – с родственниками, 15% разногласий возникает, когда в процесс вмешиваются родственники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главной причиной семейных ссор становятся отделочные материалы: 59% супругов не могут договориться, какую выбрать шпатлевку, покрасить стены или наклеить обои, штукатурить потолок или устанавливать натяжной.

Вторая распространенная причина семейных разногласий – одному из супругов не нравится то, что делает другой (об этом заявили 55% респондентов). Каждая четвертая пара конфликтовала из-за дизайна, каждая десятая – при выборе строительной бригады.

Кроме того, супруги часто конфликтуют из-за бюджета , выделенного на ремонт.

У соседей претензии иного характера:

в 43% случаев они недовольны шумом, в 30% – поведением рабочих, в 10% – грязью в подъезде.

По словам аналитиков, 71% респондентов жалуются, что договориться с соседями во время ремонта таки не удалось. А вот семейные конфликты удается решить в 96% случаев.

Челябинск, Павел Зварзин

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