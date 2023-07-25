Пенсионерка в неглиже выпала из поезда, следовавшего на юг

На железнодорожных путях станции Миньяр в Челябинской области нашли тело пенсионерки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уфимского линейного управления МВД России на транспорте, тело обнаружили около 4 часов утра.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. В ходе предварительного расследования выяснилось, что погибшей было 69 лет, она ехала в Горячий Ключ к родственникам на поезде Красноярск-Адлер. Пассажиры этого состава рассказали, что сначала женщина вела себя нормально. Но потом стала ходить по вагону и открывать двери чужих купе. Одета она была только в нижнее белье и купальник. На замечание одного из пассажиров, женщина ответила, что на ней купальник.

Согласно предварительной информации, проводница обслуживала два вагона, и когда женщина начала своре дефиле в неглиже, ее в этом вагоне не было. Очевидно, что пассажирка вышла в тамбур, открыла наружную дверь, не удержалась и выпала.

Суда по полученным травмам, падая, она ударилась о другой состав, который либо стоял, либо проезжал мимо. Сейчас это выясняют следователи.

Челябинск, Павел Зварзин

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