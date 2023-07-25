Южноуральцев предупредили о высокой пожарной опасности

В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в блидайшие 3 дня в юго-западных районах Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

Отметим, что дневные температуры воздух в регионе опять превысят +30 градусов.

Челябинск, Павел Зварзин

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