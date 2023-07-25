Жители УрФО все чаще выбирают продукты для здорового питания

Жители Челябинской области активно отказываются от сахара: по этому показателю регион наряду с Владимирской областью лидирует в стране.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», программа лояльности «Х5 Клуб» представила очередной Индекс «Авокадо», отражающий популярность здорового питания в разных регионах.

В среднем по России потребление ЗОЖ-продуктов сократилось по сравнению с первым кварталом 2023 года и составило 13,9%. Ожидаемо особой популярностью во втором квартале пользовались сезонные овощи и фрукты.

Лидерами в этом сегменте стала Тюменская область: в первой объемы купленных во втором квартале текущего года огурцов, нектаринов и кабачков выросли год к году соответственно на 45%, 127% и 110%. Большой рост интереса к этом продукции отмечен и в ХМАО.

Челябинская область отличилась тем, что южноуральцы чаще всех в России используют вместо сахара подсластители.

В среднем продукты для здорового питания попадали в каждый третий чек: их выбирают около 76% всех покупателей торговых сетей Х5. Всего во втором квартале 2023 года было продано почти 700 млн товаров для здорового питания и более 8 млн штук авокадо.

Кстати, чаще всего авокадо покупают в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии.

Челябинск, Павел Зварзин

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