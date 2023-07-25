В Челябинске вынесли приговор рецидивисту за жестокое убийство 30-летней давности

В Челябинске вынесли приговор особо опасному рецидивисту за изнасилование и убийство молодой девушки в 2004 году.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре региона, житель Курганской области, освободившийся в сентябре 2004 года из мест лишения свободы, вечером 21 октября того же года напал в Челябинске на 19-летнюю девушку, которая возвращалась с работы домой, нанес металлическим предметом удары по голове и изнасиловал. После чего снял с потерпевшей серебряную цепочку и часы общей стоимостью 4 тысяч рублей и вновь нанес с целью множество ударов металлическим предметом в голову. Затем спрятал тело в кустах недалеко от железнодорожных путей.

Суд приговорил его к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Челябинск, Павел Зварзин

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