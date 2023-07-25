На Южном Урале с начала лета зафиксировано 7 случаев гибели детей на воде

В Челябинской области с начала лета зафиксировано 7 случаев гибели детей на воде. Два последних произошли накануне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», днем 24 июля из Мирнинского водохранилища Брединского района извлекли тело 8-летнего ребенка. Мальчик купался вместе со сверстником без надзора взрослых в запрещенном месте.

Вечером в понедельник на озере Первое в Челябинске, тоже в запрещенном для купания месте, утонул 6-летний мальчик, находившийся в компании несовершеннолетних без присмотра взрослых.

«В настоящее время прокуратурой Тракторозаводского района Челябинска и Брединского района организованы проверки исполнения законодательства об обеспечении безопасности на водных объектах, а также законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должностными лицами органов системы профилактики, – сообщили в прокуратуре региона. – Кроме того, в настоящее время следственными органами СУ СК устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Родители и законные представители в зависимости от наступивших последствий подлежат привлечению к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, а также к уголовной ответственности по ч.1 ст. 109 УК РФ, ч.1 ст. 118 УК РФ и по ст. 125 УК РФ».

Челябинск, Павел Зварзин

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