Челябинцы заявили об обмане со стороны турфирмы

Челябинцы обратились в полицию с претензиями к компании «Хоттур».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания предлагает туры в Турцию, Египет, ОАЭ, Абхазию, на Кипр и даже на Мальдивы. Все обратившиеся приобрели путевки по цене от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. После этого, по их словам, представители компании перестали выходить на связь.

Полиция начала проверку, уже выявлено 15 пострадавших.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»