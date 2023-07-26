Пить и готовить нельзя: вода в Челябинске изменит цвет

В конце текущей недели из кранов в квартирах челябинцев пойдет цветная вода. Об этом предупредили в мэрии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 28 июля произойдет технологическое переключение магистральных водоводов в рамках последнего этапа строительства станции обеззараживания воды. Из-за этого вода может изменить цвет.

«Изменение цветности воды может произойти у жителей Центрального, Советского, Ленинского и Тракторозаводского районов, – сказал вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. – Пугаться этого не стоит. По своим показателям она соответствует санитарным нормам, но пить и готовить на ней пищу не рекомендуется».

Челябинск, Павел Зварзин

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