Челябинец наелся ядовитых грибов и напал на врачей «скорой»

В Челябинске совершено очередное нападение на бригаду скорой помощи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», медики заметили на улице мужчину, которому явно требовалась помощь. Предварительный осмотр выявил признаки отравления психоактивными веществами. Было принято решение госпитализировать его.

По дороге в больницу мужчина неожиданно напал на девушку-фельдшера и начал бить ее по лицу. Девушка начала тревожную кнопку. Через 4 минуты на место прибыли бойцы Росгвардии.

Мужчина объяснил свое поведение тем, что наелся мухоморов.

Челябинск, Павел Зварзин

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