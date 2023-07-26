Не прошло и двух недель: в Магнитогорске разорили новую экотропу

В Магнитогорске закрыли экотропу в парке «Притяжение».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вторую очередь парка «Притяжение» открыли 15 июля: на территории нового курорта появились двухуровневое искусственное озеро с набережной и сценой для мероприятий, пикниковый остров, видовой мост с подсветкой, холм с всесезонным покрытием и экологическая тропа.

НЕ прошло и двух недель, как экотропу пришлось закрыть: в расположенных вдоль нее прудиках посетители начли рвать кувшинки.

«Пока мы думаем, как объяснить гостям и их детям, что не стоит остервенело рвать кувшинки, поскольку, это не букетные растения, что они вовсе не пахнут и на венках вянут в мгновение ока, локация «Экотропа» закрыта на восстановление, -сообщили в администрации парка, подчеркнув, что экотропа – не огородная клумба, а территория, предназначенная исключительно для созерцательных прогулок.

Восстановить тропу обещают до конца недели, но открыть ее могут позже.

«После открытия по возможности смотрите с упреком на несознательных граждан, которые не в курсе этой ситуации и все еще будут тянуть руки к кувшинкам», – просят в администрации парка.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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