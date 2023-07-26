На Южном Урале резко выросла заболеваемость корью

В Челябинской области резко выросла заболеваемость корью.
Как сообщили РИА «Новый День» в региональном управлении Роспотребнадзора, с начала года зафиксировано 70 случаев. Более половины из них – за последние 2 месяца. На минувшей неделе было поставлено 3 таких диагноза.
Среди заболевших 30 детей.
При этом, отмечают в ведомстве, массовых вспышек не регистрировалось.
Подъем заболеваемости эпидемиологи объясняют накоплением лиц, не имеющих иммунитета к кори. И напоминают: наиболее эффективным средством профилактики является вакцинация.
Согласно национальному календарю вакцинопрофилактики, двукратная иммунизация против кори проводится детям в возрасте 12 месяцев и 6 лет. Кроме того, против кори прививают взрослых до 35 лет, не болевших корью, ранее не привитых либо привитых однократно. Вакцинацию так же необходимо пройти людям 36 – 55 лет, относящимся к группам риска: медикам, педагогам, работникам сфер торговли, транспорта, ЖКХ, социальным работникам, вахтовикам и сотрудникам пограничных пунктов.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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